新加坡与越南深化经济合作

（联合早报网讯）新加坡与越南将持续深化经济合作，大华银行已获越南批准，并将于三个月内设立附属银行。新加坡企业也同越南签署多项谅解备忘录，探讨设立第八个越南新加坡工业园、软件工业园和发电厂等设施。

国人未来前往越南时，也可能有更多选择。李显龙总理今天在越南首都河内的政府办公厅会见越南总理阮春福，并在联合记者会上指出，两国将就增加往返新越两地航班服务展开讨论。

李总理指出，随着两国商业往来如今更为频密、游客增加，来往两地的人数已显著增加。

“往返新加坡和越南的班机都非常满，如果有更多航班，我们能更紧密连接，有更多商机、投资与贸易。我很高兴阮总理也同意我们应该进一步讨论开放双边航空服务，以加强新加坡与越南的互联互通。”

越南国家银行也已原则上批准大华银行，于今年6月前在越南设立附属银行。李总理指出，更多新加坡银行进入越南金融市场可促进投资往来，对两国都有利。

李总理和阮春福今早也见证两国企业和组织签署五项谅解备忘录，探讨多个领域的双边合作机会。

胜科（Sembcorp）也将在越南兴建发电厂，并探讨兴建两个工业园——在广治省设立越南新加坡工业园，以及岘港（Danang）软件工业园。

我国非盈利组织新加坡国际基金会（Singapore International Foundation）与越南—新加坡友好协会将合作，通过艺术和慈善活动等方式推动新越民间与人文交流。

吉宝置业（越南）也会与越南主权财富基金国家资本投资公司（State Capital Investment Corporation）探讨投资合作项目。

新加坡与越南于2013年将双边关系提升至战略伙伴关系。李总理与阮春福在会晤中讨论促进双边合作，也就南中国海纠纷等区域课题展开讨论。

李总理说，他向阮春福说明新加坡在南中国海主权纠纷上的立场。新加坡与越南身为亚细安成员国，以《联合国海洋法公约》等国际法为基础的国际秩序和一个团结的亚细安，都关乎新加坡与越南的利益。

他指出，一个团结的亚细安对亚细安人民和其他伙伴国是重要的，南中国海作为国际贸易的主要干道之一，航行自由需得到保障。

他说：“我们同意持续合作，全面有效地落实《南中国海各方行为宣言》，以及加速完成《南中国海行为准则》。”

对此，阮春福发言时也表示，越南对于南中国海问题也持有“相同的价值观”。他说，区域各国应紧密合作确保南中国海的和平、稳定与安全。

“我们致力于劝请相关国家以尊敬国际法的方式解决南中国海争端。”越南是南中国海主权纠纷的申索国之一。

李总理也指出，这些课题不能停留在双边会谈的层面，而应由区域国家共同讨论。越南今年担任亚洲太平洋经济合作组织（APEC）主席，新加坡明年将出任亚细安轮值主席，因此李总理表示，新加坡乐于支持越南担任主席，并期待越南在新加坡成为亚细安主席后给予支持。

李总理今天也同越南共产党总书记阮富仲、国家主席陈大光和国会主席阮氏金银举行会晤。

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