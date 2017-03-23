《李光耀回忆录》越南语版本面市

越南在建国总理李光耀逝世两周年之际，出版越南语版的《李光耀回忆录》。出席河內发布会的文化、社区及青年部政务次长马炎庆表示，越南语版《李光耀回忆录》将帮助更多越南人了解新加坡故事，并增进新越人民之间的关系和相互了解。

马炎庆说，李光耀奠定了新越如今极佳的双边关系。李光耀1992年首次访问越南，当时越南正处于改革开放的初始阶段。

“他在那次访问之后对越南产生兴趣，并与许多越南领导人建立亲密的友谊，其中包括曾于1993年访问新加坡的越共前总书记杜梅。”

他指出，李光耀在新加坡发展中扮演关键角色，在新加坡最艰难的阶段锲而不舍地工作，最终成功把新加坡转变成第一世界的现代化城市国家，并在《李光耀回忆录》中回忆他在这过程中的个人经历。

“《李光耀回忆录》时而辛酸，时而富有哲理，字里行间偶尔展现的自疑提醒了我们，新加坡发展初期的挣扎，以及我们领导人当时肩上的负担是何等沉重。”

出席发布会的越南外交部副部长邓定贵也肯定李光耀对越南发展作出的贡献。他说：“许多越南领导人都记得李光耀先生是一位真诚的长期伙伴，并感谢他对越南展现的真诚与诚意。”

越南语版的《李光耀回忆录》由越南学术合作中心（Intellectual Cooperation Centre）和Omega Books翻译和出版。

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