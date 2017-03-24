李总理：新加坡与越南关系取得进展

（联合早报网讯）新加坡与越南三年多前将双边关系提升为战略伙伴关系后，两国在投资、贸易、旅游和人才培训等方面都取得进展。

李显龙总理今天上午结束越南四天访问后，接受随行新加坡媒体访问。他指出，战略伙伴关系是两国之间表达善意的合作计划，越南多个地区充满商机，战略伙伴关系给予新加坡私人企业一个恰当良好的框架，到越南进行投资等活动。

他说：“（新加坡企业）在越南各地都有各种各样的投资，包括产业、零售业和食品等。他们知道这是发展中的经济，所以整个结构还没有一切都可以说是完善的。不过越南有很多机会，如果你敢去闯的话，是可以闯出一番天下。”

李总理昨天与越南总理阮春福举行会晤，就加强合作等课题展开讨论。新越将探讨设立第八个越南—新加坡工业园，以及增加两国之间的航空服务，使商人与游客往返两国时更方便，从而进一步促进双边经济增长。

李总理指出，他也向阮春福提出开放航空市场的建议，探讨为航空业者开放第五和第六航权。“（阮春福）愿意接受这个提议，所以我们会跟越南官员展开讨论。我希望我们能取得进展。”

若最终达成协议，开放第五和第六航权，新加坡客机和货机未来飞往越南城市后，可续程前往第三个国家；航班从第三国飞回新加坡时，也可以续程前往越南。这两项航权将大大加强航空网络，使出行变得更方便。

李总理是应阮春福邀请到越南胡志明市和河内进行四天访问。两人会晤时除了双边课题，也谈到多个区域课题，包括亚细安、亚洲太平洋经济合作组织（APEC）和南中国海问题等。越南今年出任APEC主席，我国明年则成为亚细安轮值主席。

李总理指出，南中国海问题并非会谈重点，也不是此行主要目的。他说：“我访问越南是因为我们的双边关系取得了相当大的增长。这是平常议程上的其中一个课题，我们也讨论了这个课题。”

越南是南中国海主权争端中的申索国之一。李总理今早也会见岘港市市委书记阮春英和河內人民委员会主席阮德钟。

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