新加坡肃毒协会推出网上辅导服务

（联合早报网讯）随着本地青年的嗜毒问题不断加剧，新加坡肃毒协会将推出全新的反毒品网络平台，加强公众教育，并让嗜毒者通过匿名线上聊天服务，向辅导员寻求援助。

这是新加坡肃毒协会（Singapore Anti-Narcotics Association，简称SANA）今天宣布的系列改革措施之一，目的是让更多年轻人有机会接触反毒品信息。

随着不实的毒品信息在网上迅速流传，年轻国人对毒品的态度也越来越开放。去年的嗜毒初犯者中，超过六成未满30岁。

协会执行总监亚都·卡里姆说：“如今有不少嗜毒者是家境良好、受高等教育，并且学业成绩优异的学生。因此协会有必要改善现有的反毒品教育策略，不止针对高风险群的青年，也将触角伸向一般的年轻人。”

这个拥有45年历史的协会，目前主要的宣导计划，是在中学里实行“徽章计划”（Badge Scheme）。在协助戒毒者方面，协会则通过去年设立的“举步中心”为他们提供面对面的辅导。

为进一步扩大宣导计划的受众，协会将在明天将正式推出全新的talk2SANA网络平台，免费为公众提供有关毒品的讯息，并通过网上培训课程，让公众学习观察身边亲友是否有吸毒的迹象。

talk2SANA也将在7月推出匿名线上聊天服务，为公众解答有关毒品的疑难，也让陷入毒海的嗜毒者有倾诉的对象，所有上线聊天者都将匿名。

在学校教育计划方面，协会则将加强现有的“徽章计划”。

在目前的计划下，中一和中二生只需完成半天的反毒品课程，就能获得认证徽章。

今年6月起，这项计划将改为分阶课程制，目的是培训学生成为反毒品大使，在学校和社交网站上推广反毒品信息。改良后的计划将分为三个进阶的半天制课程。学生在完成现有的基础课程后，可获得铜色徽章。有兴趣的学生，可进一步考取银色和金色徽章，成为反毒大使。

亚都·卡里姆说：“协会希望通过学生在学校和社交网站上的号召力，推广正确的反毒意识。计划所针对的学生群，也将从中一和中二生，扩展至高年级中学生。”

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