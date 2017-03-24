裕廊湖区脚踏车共用计划胎死腹中

（联合早报网讯）招标中的裕廊湖区脚踏车共用计划胎死腹中，陆路交通管理局今午宣布决定终止这项招标工作。

陆交局发布文告说，随着多家私人业者陆续在本地推出“无车桩”（dockless）的脚踏车共用服务，政府决定搁置在裕廊湖区展开的大规模脚踏车共用计划。

为改善往来地铁站或巴士转换站的‘第一及最后一英里路程’（first and last mile journey）的衔接性，鼓励更多人骑脚踏车短程出行，陆交局在去年7月为裕廊湖区的脚踏车共用计划进行招标，并准备为得标业者提供可观津贴，协助抵消部分营运开销。

这项招标工作在去年12月初截止，共有13家海内外公司参与了投标。如今陆交局决定取消这项招标，该局将不会打开业者所提交的标价献议书。

陆交局指出：“今年以来，已有好些完全由私人企业资助的无车桩共用脚踏车服务进军新加坡，这些业者计划推出好几千辆脚踏车供租用，并在下来一两年把服务扩展到更多地点。”

“陆交局因此重新评估了我们的脚踏车共用计划，决定撤回裕廊湖区的招标，私人业者的扩充计划消除了由政府出资建设共用脚踏车系统的需要。”

陆交局表示将继续观察市场的发展情况，必要时再推出新的计划。

以中国上海为基地的摩拜脚踏车（Mobike）日前宣布在新加坡推出共用脚踏车服务，与同样来自中国的另一业者ofo及和本地业者oBike强攻市场。

这三家业者同样提供无车桩共用脚踏车服务，用户只须把脚踏车停放在任何一个公共脚踏车停放处，无须到固定停放站取车和还车。

oBike是在今年1月推出服务，至今有约300辆脚踏车；ofo则是在上月进军本地市场，据知推出约1000辆脚踏车。

陆交局提醒所有业者和使用者，必须把脚踏车停放在指定停车处，不可对他人造成任何不便、阻碍或危险。业者也应提醒用户不要胡乱停车，否则当局将加以取缔。

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