李总理：新加坡面对恐怖威胁须保持坚韧团结

（联合早报网讯）英国国会大厦附近发生的恐怖袭击事件，也可能在新加坡发生。随着在恐怖威胁升上至前所未有的水平，李显龙总理指出新加坡已提高戒备，但他也强调，没有任何防范措施是绝对万全的。

李总理今天结束越南访问，并接受随行新加坡媒体访问时说，其他国家发生恐怖袭击，没有人也可以保证，新加坡绝对不会遭受恐怖分子的突袭。

“在现代文明世界里，我们不可能为生活的每一刻都筑起保护墙。我们必须以一起合作，信任彼此的方式共同相处生活。”

在恐怖威胁上升的背景下，我国已加强国家防卫与安全措施，多名领导人近来也时常呼吁国人提高警惕，并且也指出，新加坡遭遇恐怖袭击是迟早的事。

52岁英国男子哈利德·马苏德（Khalid Masood）星期三（22日）单独干案，开车撞向伦敦市中心西敏寺桥上的人群，造成多人死伤。他后来试图闯入英国国会大厦，在入口刺倒一名站岗警察后，被其他警察开枪击毙。

这起伦敦恐怖袭击发生后，李总理致函英国首相特雷莎·梅，强烈谴责攻击行为。他今天受访时对这起事件表示关注。

李总理指出，新加坡已提高警惕，但更重要是发生恐怖袭击后，新加坡人将如何应对。

他说：“如果（恐怖袭击）真的发生了，我想我们需要保持刚毅、坚韧，以及保持团结。在发生袭击后，我们知道这是不好的事，我们会调查背景资料，做我们应该做的事。但与此同时，我们也得继续照常生活。明天又是崭新的一天，新加坡将生存下去。”

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