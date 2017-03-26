七简单运动助长者增强力量和平衡感

保健促进局推出新的7项椅上健身操运动，协助50岁及以上国人，包括行动力不佳或须以轮椅代步者，增强他们的力量，并改善平衡感和敏捷度。

卫生部兼环境及水源部高级政务部长许连碹博士星期天上午宣布推出这个名为“运动，你能'坐'到”（You Can Get Moving）运动。

根据医学研究，通过训练强化力量和平衡感，能减少年长者跌倒的概率多达50％。

这七个简单的运动，着重在训练手臂、肩膀、胸肌和背部等上半身，因为这些一般是年长者忽略的重要部位。

这些运动在坐下时也能进行，因此以轮椅代步者也能受惠，因为他们一般上需要上半身的力量才能出行，以及从轮椅起身等。

研究也显示，着重在上半身的运动有助于较不便于行年长者的情绪和睡眠品质。经常运动的年长者除了可降低跌倒的概率，在记忆、运动机能和反应等认知功能上也表现较好。

公众可上网www.HealthyAgeing.sg/GetMoving，观看四种官方语言制作的健身操短片，学习这7项椅上健身操。

这是政府在幸福老龄化行动下，推出的全国乐龄健康计划（National Seniors' Health Programme）其中一项新措施。全国乐龄健康计划希望让年长者降低患病的概率，尽可能延长他们活得健康的年数。计划的目标是在2030年以前，帮助40万名年龄在50岁及以上者，更健康地迈入老年。

运动由保健促进局的运动专家，在职总保健合作社（NTUC Health）和新加坡体育理事会（Sport Singapore）的物理治疗师的支持下所研发的。

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