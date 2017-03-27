南北线明晚试用新信号系统

地铁南北线将在明晚深夜试用全新的列车信号系统。

陆路交通管理局和SMRT发布联合文告宣布，将在明晚11时地铁结束服务前最后一小时，试用新的列车信号系统。

在转换到新信号系统之前，SMRT地铁人员将会通过车厢和月台的广播系统，通知乘客南北线所有列车将暂时停下来约10分钟，让运作控制中心和列车司机启动新信号系统，之后列车将使用新系统恢复穿行。

在这期间，SMRT总共将调派100多名职员在南北线26个地铁站协助乘客。

陆交局和SMRT已从去年8月起，在列车结束运作后测试新信号系统，前后进行了1300多项测试包括模拟各种不同状况，确保新系统可迅速及有效应对突发情况，例如通讯信号中断等。

当局表示将根据明晚的情况，决定几时再试用新信号系统，并准备陆续在更多时段启动新系统。

陆交局和SMRT表示，如果一切顺利，乘客不会感觉到列车服务有什么不同，不过新信号系统将允许车厢门在抵达月台时自动开关，无需靠列车司机按钮开关门，因此当局提醒乘客在列车关门时不要冲入车厢。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远早前曾多次提醒，根据伦敦和台北的经验，它们在提升信号系统后，用了“许多个月”的时间才使系统稳定下来，间中发生了许多延误和故障。

因此，考虑到列车信号提升工程的复杂性，国际地铁业者也忠告新系统启用时会出现明显的磨合问题，陆交局决定初期只在非繁忙时段、乘客量较低时，例如在深夜列车结束服务前的一个小时及星期天，使用新信号系统，直到新系统运作稳定后才逐步扩大至繁忙时段。

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