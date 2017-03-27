让女佣挨饿　雇主夫妇被判坐牢

雇主夫妇未提供足够食物给女佣，导致她在15个月内暴瘦近20公斤，丈夫今天被判坐牢三个星期和罚款1万元，妻子则坐牢三个月。

被告林俊宏（48岁）和妻子钟瑞凤（48岁）在去年3月23日各承认一项触犯雇用外来人力法令的控状，控方促请法官判两被告最高刑罚坐牢12个月。

但法官说，两被告有悔意，他们面对的控状属于直接罪责，两人并不是蓄意让女佣挨饿。

控方不服判刑，向法官表示要向高庭上诉，法官暂缓执行刑罚。

女佣是林俊宏所聘请，她在2013年1月23日开始工作，作息时间日夜颠倒。女佣一天只吃两餐，第一餐通常是在凌晨1时至2时之间，包括两三片白面包和一两包快熟面，第二餐则在上午较迟时候至中午之间，一般是五六片面包。

女佣的餐食由钟瑞凤准备，林俊宏负责买快熟面和面包。即使带女佣出门，夫妇俩也只让女佣吃快熟面和面包。

由于营养不足，女佣的头发脱落，月经一年没来。体重从49公斤减至29.4公斤。

两被告原本不认罪，案件2015年12月开审，但审讯三天后，他们选择认罪。由于钟瑞凤称案发时患强迫症，导致她犯下此案，法官针对这个问题进行聆讯，最后裁定病情与虐佣行为没有直接关联。（人名译音）

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