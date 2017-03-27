丹那美拉海岸路 将在公路上建脚踏车道

樟宜机场附近的丹那美拉海岸路下月中完成扩建后，将建有本地第一条在公路上建造的脚踏车道，进一步保障在该路骑行的脚踏车骑士的安全。

陆路交通管理局发布文告宣布，位于樟宜东、扩建后的丹那美拉海岸路（Tanah Merah Coast Road）将在4月22日（星期六）傍晚7时起通车。它将取代现有的樟宜海岸路，后者将在同一天关闭，以进行樟宜机场第三条跑道和新的第五搭客大厦的发展工程。

沿着这条新路建造的公园连道也将启用，衔接东海岸公园和航空园路（Aviation Park Road）的公园连道，以取代樟宜海岸路（Changi Coast Road）现有的公园连道。

此外，延长及扩建后的丹那美拉海岸路，来回两个方向最左边车道旁也会各建有一条脚踏车道。

陆交局表示，为回应脚踏车骑士的要求，当局腾出了足够的空间在公路上建造脚踏车道。目前，有相当多骑士在樟宜海岸路骑车，而日后在这条道路关闭后，预料他们将改用丹那美拉海岸路。

陆交局表示没有计划在其他公路建造更多脚踏车道，鉴于新加坡土地资源有限，该局将着重在人行道旁建造脚踏车道。

新的脚踏车道各长10公里，将与丹那美拉海岸路同日启用。

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