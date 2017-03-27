新加坡关税局破获3934条漏税香烟

（联合早报网讯）新加坡关税局在两场行动中破获3934条漏税香烟，逃税金额超过33万5000元，三名马来西亚籍男子日前已被控上法庭。

根据新加坡关税局文告，这三名马国籍男子都是23岁，前天（25日）因买卖漏税香烟在国家法院面控。

该局上个星期五（24日）清晨时分，在卓源路一带的商业大楼展开行动。关税局人员看见两名男子在大楼的停车场里，把箱子搬入多辆汽车里。

执法人员怀疑箱子里头藏有漏税香烟，于是上前逮捕两人。该局在车里和车旁地上的箱子里起获3450条漏税香烟，三辆涉案车辆也被扣留。

另一名男子在行动中逃离现场，他当天较迟时分在兀兰关卡被捕。

经初步调查获得线索，关税局人员当天早上突击兀兰弄的自助储藏空间设施的其中一个单位，再找到484条漏税香烟。

这批香烟漏报的关税和消费税额，分别为31万2260元和2万3100元。

文告中提到，购买、售卖、运送、贮藏和拥有漏税商品，在关税法令和消费税法令下属严重罪行。违法者可被罚款相等于逃缴关税和消费税税额的40倍，坐牢最长六年，或两者兼施。

重犯者若被发现拥有超过两公斤的烟草产品，将判处强制监禁。用来进行走私活动的车辆也可被充公。

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