凯凯和嘉嘉准备再次“造熊”

（联合早报网讯）大熊猫凯凯和嘉嘉又“跃跃欲试”，即将第三次尝试交配，河川生态园访客接下来或有机会观察这对大熊猫流露求偶行为。

新加坡野生保育集团今天发文告说，凯凯与嘉嘉上个月已经出现“蠢蠢欲动”的迹象，显示即将进入交配期。这些迹象包括发出求爱的叫声、留下尿迹，以及显得坐立不安等。

大熊猫交配季节一般是3月至6月。凯凯和嘉嘉这次“造熊”能否成功，最迟9月揭晓。

河川生态园的兽医上个月对10岁的凯凯和9岁的嘉嘉进行年度身体检查，其中包括收集尿液样本、检查眼睛和牙齿的健康，以及为嘉嘉做腹部X光检测等。检查报告显示，这对熊猫的健康一切正常。

凯凯和嘉嘉前年首次步入交配季节，自然交配和人工受精不成功；去年交配期也未传喜讯。文告指出，管理员已研究如何改善鼓励这对大熊猫交配的技巧，为这次交配季节做准备。

凯凯和嘉嘉去年11月互换展区，比前两次交配季节提前了两个月。这是为了让大熊猫嗅到异性的气味，促进它们产生荷尔蒙水平变化。

管理员也将继续调整大熊猫展区内的温度和日照时间，以模拟它们中国四川家乡从冬天转入春天的季节更替。季节变化带动大熊猫的荷尔蒙水平变化，进而启动它们的交配本能。

兽医和管理员会密切留意大熊猫的行为，包括留意嘉嘉的荷尔蒙水平。一旦发现嘉嘉的雌激素水平下降，这对大熊猫将从展区“缺席”三天，好让它们在居住区进行自然交配。这三天里，河川生态园访客将不会看到凯凯和嘉嘉。

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