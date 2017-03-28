七地铁站划定新脚踏车停放区

（联合早报网讯）随着共用脚踏车服务在本地盛行，陆路交通管理局在地铁站增加更多脚踏车停放空间来应付需求。

陆交局最近在七个地铁站划定新的脚踏车停放区，总共提供额外约750个停放位。

这些“黄格子”设于榜鹅、后港、巴耶利峇、卡迪、三巴旺、先驱及湖畔（Lakeside）地铁站，主要位于地铁站内现有的脚踏车停放架附近。

与此同时，该局也将在明年底前在地铁站增建另外1900个脚踏车停放架。

陆交局今天在官方网站贴文说，正同“无车桩”的脚踏车共用服务业者合作，鼓励用户不要随意停放脚踏车。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅