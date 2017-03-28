南北线信号故障与新信号系统测试无关

（联合早报网讯）从碧山往三巴旺的地铁南北线北向路段发生信号故障，导致列车服务延误约15分钟。当局表示这同今晚约11时在南北线展开的新列车信号系统测试无关。

南北线列车今晚约11时将在月台或轨道上暂停行驶约10分钟，以便工程人员切换到全新的列车信号系统进行测试。

这是陆路交通管理局和SMRT首次在有载客的列车测试新信号系统。在这一小时里，会有约30列列车在南北线穿行载客，车厢内的灯光和冷气系统会照常运作。

在转换到新信号系统之前，SMRT人员将通过车厢和月台广播，通知乘客南北线列车暂停行驶约10分钟，让运作控制中心和列车司机启动新信号系统，之后列车便会使用新系统恢复穿行。

SMRT将调派100多名职员在南北线26个地铁站协助乘客。当局也会密切监督地铁运作，保障乘客安全。万一引发地铁故障就会转换回原有的信号系统，并启动免费巴士等紧急应对措施。

陆交局是在2012年起提升南北与东西线的信号系统，从现有的固定区块信号系统（fixed block）改为使用更先进的无线电通讯技术的移动区块系统（moving block）。

新系统全面启用后，列车穿行可更频密，繁忙时段的间隔时间可从目前最短120秒，进一步缩短至100秒，使地铁客运量提高多达20％。

不过，考虑到列车信号提升工程的复杂性，国际地铁业者也忠告新系统启用时会出现明显的磨合问题，陆交局决定初期只在非繁忙时段使用新信号系统，直到新系统运作稳定后才逐步扩大至繁忙时段。

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