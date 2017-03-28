实龙岗NEX购物中心28日晚间传出火警

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(2017年3月24日开始投票)
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会，不知道袭击什么时候发生，还是安全一点好
会，当地恐怖袭击方式一直在变，包括独狼行动
不会，恐袭事件防不胜防，无法阻止我去旅游
不会，相信欧洲各地会加强保安措施
会，不知道袭击什么时候发生，还是安全一点好
33% (147 votes)
会，当地恐怖袭击方式一直在变，包括独狼行动
19% (85 votes)
不会，恐袭事件防不胜防，无法阻止我去旅游
29% (128 votes)
不会，相信欧洲各地会加强保安措施
19% (82 votes)
Total votes: 442
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