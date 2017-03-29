新加坡国立大学培训万名公务员

新加坡国立大学为一万名公务员提供数据科学培训，并与政府科技局展开研究，强化政府部门的网络安全能力。

领导智慧国事务署的外交部长维文医生星期三上午在2017年亚洲物联网展发表主旨演讲时，宣布这项与国大的合作。

他指出，政府上周宣布新成立的智慧国及数码政府工作团（Smart Nation and Digital Government Group，简称SNDGG），优先要做的其中一件事是确保政府部门和公务员能有效地善用科技，并更好地运用数据和数码工具。

他指出，政府科技局（GovTech）星期三与国大签署的合作意向备忘录（Memorandum of Intent）是达成这个目的的例子之一。

在这项合作下，国大下来五年将为一万名公务员提供数据科学的培训。副总理兼国家安全统筹部长张志贤本月初在国会宣布，政府将培训一万名公务员，加强他们的数码能力，确保他们能多用数据分析和数据科学等，以更好地拟定政策、推出政府服务和强化网络安全能力等。

国大也会与政府科技局合作研发可强化政府部门网络安全的新方式和工作流程等。

根据国大与政府科技局联合文告，双方将在网络安全、人工智慧和数据科学上合作，并推出公务员和大学研究员的交换计划。

政府科技局今年2月已与工艺教育局、南洋理工学院、义安理工学院、共和理工学院、新加坡理工学院以及淡马锡理工学院签署谅解备忘录，并同新加坡科技设计大学以及新加坡理工大学签署合作意向备忘录。这些合作将让学生有机会应用所长，开发智能技术来应对政府机构面对的实际问题，从而为我国打造良好的科技生态环境。

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