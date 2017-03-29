加冷河一带未来20年可建10万个新住宅单位

全长10公里的加冷河未来有望焕然一新，河畔除了兴建更多新的濒水住宅，人们也能沿着加冷河，一路畅通无阻从碧山骑车到滨海湾花园。

国家发展部长兼财政部第二部长黄循财星期三（3月29日）早上在市区重建局中心，为加冷河重新发展概念展览主持揭幕。

他在致词时说，加冷河长10公里，是我国最长的自然河道，整条河道附近有80万个居民。附近的几个工业区下来需要翻新，让政府有机会为加冷河一带注入新的生机。

他宣布，未来20年，加冷河两岸的两公里范围内，可建多达10万个新住宅单位。



加冷河从贝雅士蓄水池下段（Lower Peirce Reservoir）发源，途径宏茂桥、碧山、大巴窑、明地迷亚、加冷巴鲁等住宅区和工业区，最终流入加冷盆地。

加冷河与PIE的交界处，有望兴建坡度较平缓的环形天桥，方便脚踏车骑士过马路。（市建局构想图）

根据市建局的初步概念，政府希望从五个方面着手，为加冷河注入生机。这包括：

把体育城所在的加冷盆地打造成消闲和运动好去处 在加冷河两岸发展住宅和工业设施，融入绿意盎然的环境，例如在甘榜武吉士和加冷分销园（Kallang Distripark）发展住宅区 改善加冷公园连道的衔接性，让公众可畅通无阻从碧山骑车到滨海湾花园 提升加冷河的生物多样性 传承加冷河丰富的历史

以改善加冷公园连道的衔接性为例，市建局的一个想法是，在加冷河与圣安德烈初级学院附近泛岛高速公路（PIE）的交界处，兴建坡度较平缓的环形天桥，方便脚踏车骑士过马路。

市建局也在研究拓宽并加深加冷公园连道与中央高速公路（CTE）交界处的地下通道，以及在加冷峇鲁一带建地下通道，让脚踏车骑士无需等候交通灯就能过马路。

黄循财说，展览中呈现的许多想法都是初步概念，当局尚未做详细发展规划。政府希望借此抛砖引玉，收集公众反馈和想法，以进一步完善初步概念。

这项展览即日起至5月2日在市建局中心举行，开放时间是星期一至星期五上午9时至下午6时。

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