技能创前程在职培训计划将扩大

“技能创前程在职培训计划”将从目前的40项扩大至60项，让更理工学院和工艺教育学院的毕业生受惠，以半工半读的形式培养精专技能。

新加坡精深技能发展局（SkillsFuture Singapore，简称精深局）今天发布文告作出以上宣布。

精深局指出，新增的项目将涵盖更多领域，例如建筑服务、人力资源，和医药科技等。

该局希望能通过“技能创前程在职培训计划”（SkillsFuture Earn and Learn Programme）的扩大，在今年录取1000名学员。去年，该计划共录取了500多人。

另外，欲参加在职培训计划的工院和工教院的毕业生，包括已完成国民服役的毕业生，今后将享有更长的报名期限，从目前毕业或退役后的一年，延长至三年。

精深局将为即将入伍的毕业生暂留学位。

精深局也说，工院和本地公立大学接下来将合作推出新的在职培训计划，让学员在完成计划后升上大学修读相关的专业。

新加坡港务集团（PSA）是参与职培训计划的一家业界伙伴公司，自2015年已在该计划下取了10名学员。

教育部长（高等教育及技能）王乙康今天下午到该公司视察在职培训计划学员的实习情况，并与他们交流。

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