劳资政成立有限公司以更好推动人力措施

我国劳资政协作伙伴成立劳资政联盟有限公司，以集合资源，在更完善、有效的结构下，推动让各方互惠互利的人力相关措施。

人力部长林瑞生今早为“劳资政纠纷调解联盟”（Tripartite Alliance for Dispute Management，简称TADM）主持开幕时宣布这项消息。

他透露，劳资政代表，即全国职工总会、新加坡全国雇主联合会以及人力部，于去年三月合股成立劳资政联盟有限公司。

他说：“劳资政三方将能集合所需资源，并制定共同目标，协力推动包括公平雇佣、纠纷和解以及工作场所安全等人力相关措施，惠及本地工作人士。”

劳资政联盟有限公司由新加坡全国雇主联合会前会长李庆言担任主席，其他董事包括担任总理公署高级政务部长的职总副秘书长王志豪和人力部常任秘书甘泽铨等。

涉及薪金相关纠纷的雇员从明天起，可透过雇佣纠纷索偿庭提出小额索偿。

配合雇佣纠纷索偿庭正式启用，由劳资政协作伙伴成立的“劳资政纠纷调解联盟”（Tripartite Alliance for Dispute Management，简称TADM）也正式投入运作，为索偿人提供纠纷调解以及其他援助。

TADM将在两个地点设立服务中心，它们分别在裕廊东的就业与职能培训中心蒂凡那学院和人力部服务中心。

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