城市丰收教会牧师康希等六人 下周五早上诉有结果

城市丰收教会牧师和副手究竟能否推翻失信罪、获减刑或者被加重刑罚，下个星期五早上9时30分有上诉结果。

高庭定于星期五（4月7日）对创会牧师康希（52岁）等六人失信上诉案宣判。

前年，国家法院裁定，康希、陈一平牧师（44岁）、基金经理周英汉（56岁）、流行乐传教计划的执行员黄玉音（40岁）及时任管委会成员的林岭恒（49岁），在2007年至2009年通过教会投资两家公司的债券，失信2400万元建堂基金，用来给康希的妻子何耀珊（46岁）制作专辑。

陈一平、周英汉、黄玉音及时任教会财务经理的陈绍云（41岁）也被裁定，为了掩饰罪行再挪用2660万元公款以制造债券被赎回的假象，并在过程中做假账欺骗审计师。

国家法院因康希身为这起本地最大善款失信案的主导者，判他八年监禁，其他被告的刑期介于21个月和六年。

辩方针对罪名成立和刑罚提出上诉；控方也就刑罚提出上诉，要求高庭加重六名被告的刑期至五年和12年之间，其中康希、陈一平、周英汉和黄玉音各应入狱11年至12年。

由赵锡燊法官、吴必理法官和陈成安法官组成的三司，去年9月审理为期五天的上诉后，表明需要时间研究繁多的证据，择日宣判。

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