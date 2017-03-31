通讯及新闻部发言人指陈清木并没提出政府应回应的新论点

（联合早报网讯）针对上届总统选举参选人之一陈清木医生的表态，通讯及新闻部发言人受询时指出陈清木并没有提出需要政府回应的新论点。

发言人说：“在过去超过一年里，这个课题经过深思熟虑和广泛辩论。由大法官领导的宪法委员会就民选总统课题广泛咨询，包括召开公开陈述会。陈医生没有参加这些陈述会，也没向委员会沟通他的看法。政府透过白皮书回应了委员会的报告，国会在通过修宪之前，也举行了三天的辩论。”

陈清木今早在记者会上曾回应为何不向宪法委员会提出看法的问题，他表示不想干扰委员会征询意见的过程。他是在看不惯政府没能在国会上充分解释修宪的方方面面后，才决定表达意见。再者，此时是他表达参选意愿的一周年纪念。

陈清木今早召开记者会，指出本届选举应该是个让各族群代表角逐的“公开选举”，不应只保留给马来族。

他也质疑从前总统黄金辉任期开始计算何时应启动保留选举的做法，并敦促政府或予以政府劝告的总检察署，加以解释计算方式。他建议必要时让法庭核实计算法，令人民更信服修宪有坚实的司法基础。

他说：“如果政府轻易接受总检察署的劝告，没解释为何认同该意见为正确的，我担心推出2017年保留总统选举，会蒙上防止我参选的疑问。”

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