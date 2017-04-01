“华文大比拼”参赛人数再创新高

迈入第四个年头的“华文大比拼”趣味华文比赛今早掀开序幕。本届参赛学生人数和学校都创下历来最高。

来自75所中小学的约1700名学生今早齐聚南洋女子中学校，参加由新加坡报业控股华文媒体集团和南洋女中联办的“华文大比拼”的初赛。该比赛由推广华文学习委员会、中国工商银行、全国翻译委员会及推广华语理事会支持。

今年的参赛人数和学校都打破了去年约1300人和66所学校的纪录。

所有参赛者在初赛圈都以个人作答方式完成笔试，题目内容包括翻译、选择正确词语、文学常识，以及看图猜成语。

小学组初赛平均得分最高的四所学校可各派四人团队进入决赛，再战一轮。

中学组方面，初赛中平均得分最高的八所学校将进行两场半决赛，争夺四个决赛席位。

半决赛和大决赛将首次走出校园，于本月21日在淡滨尼天地（Tampines Hub）举行。

小学方面，冠军队伍可获得2000元奖金、奖杯和证书；亚军可得1000元奖金、奖杯和证书；季军500元奖金、奖杯和证书。初赛中积分最高的20名学生将获得个人表现优秀奖，每人可得30元奖金及证书。凡小六获奖者，可在南洋女子中学和华侨中学直接收生计划中免付手续费。

中学冠军队伍则可获得3000元奖金、奖杯和证书；亚军可得2000元奖金、奖杯和证书；季军1000元奖金、奖杯和证书。初赛中积分最高的30名学生将获得个人表现优秀奖，每人可得30元奖金及证书。

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