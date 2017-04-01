华助会为中学后学生推出结合助学金和职业辅导新计划

（联合早报网讯）华社自助理事会今年拨款150万元，为约2000名有需要的中学后学生提供教育费资助，同时也安排学生走访企业，参与职场和生活技能培训、工作实习等项目，激励他们发掘各自的强项，以及为投入职场做好准备。

教育部兼贸工部政务次长刘燕玲今早在华助会举办的家长讲座活动上接受媒体访问时，宣布华助会推出以17岁至25岁低收入家庭学生为对象的“YEAP青年启发计划”（Youth Empowerment and Apsiration Programme）。

新计划下，受益学生每个学年可获720元补助金，协助他们减轻教育负担。

此外，华助会将同企业合作，为学生设计企业走访活动，让他们了解各行业的工作情况，并有机会同公司管理层及专业人士交流互动。其他活动包括工作实习、职场和生活软技能培训，以及专人督导的学习坊等项目。

“YEAP青年启发计划”今后不但涵盖华助会现有针对初级学院和工艺教育学院等学生的助学金计划，也会将受益对象会进一步扩大至理工学院、南洋艺术学院和拉萨尔艺术学院的学生。华助会年底会评估新计划，探讨接下来如何延续。

华助会将与初级学院和高级中学、工艺教育学院 以及各高等学府合作，通过学府推荐，为有需要的学生提供援助。学生需符合的条件包括其中一名家长是公民或永久居民，以及家庭总收入不超过1900元，或人均收入不超过650元。

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