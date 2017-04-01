政府新设平台加强宗教和种族相互了解

为加深本地各种族及宗教族群之间的相互了解，政府将透过新设的平台三管齐下与社区伙伴合作推出一系列由社区主导的项目，并提供国人针对与宗教和种族相关的敏感或热点课题进行交流的机会。

这将有助于让跨宗教关系从仅止于容忍转向更多的尊重、体谅和接受。

文化、社区及青年部长傅海燕昨晚在新加坡国家美术馆为“桥梁”－促进信仰文化互动与理解的平台（简称BRIDGE）主持推介礼，特别嘉宾为通讯及新闻部长雅国博士。

该平台将透过内容制作、鼓励在安全和相互尊重的环境下进行对话与坦白的讨论及透过和谐基金（Harmony Fund）支持主办由下而上的跨信仰（interfaith）相关活动并维持这些活动，来加深国人对于不同宗教教义的了解。

与此同时，也透过以上述三大方面为主的活动在多元种族及文化的本地社会阐明个别宗教进行活动的方式。

傅海燕在推介礼上致辞时透露，本地目前已有协助深化宗教认知的活动，这包括由东南社区理事会主办的跨信仰对话会。

但她说：“一个国家的人民若仅止于相互容忍，将会是脆弱的。我们要超越容忍，迈向相互了解和接受……这将强化我们的社会结构（social fabric），让我们在对抗企图分化我们的势力时更具韧性。”

政府将在未来三年拨款300万元给和谐基金，鼓励并资助个人或非盈利组织透过BRIDGE筹划能提高意识、推广并欣赏本地各种族和宗教社群、促进正面互动和减少负面既定印象的项目。

政府早在2013年就宣布设立总额500万元的和谐基金，在接下来三个财政年，资助民间非营利组织推动各种活动，以促进各族及不同宗教之间的理解与互信。

文化、社区及青年部发言人受询时表示，该基金至今已资助筹办超过70个相关项目。

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