三市镇翻新计划已确定 建屋局邀居民出席翻新计划展

（联合早报网讯）兀兰和白沙镇中心未来将设有新广场，用于举行活动促进居民交流，大巴窑中心的步行街也会换上新装，增添更多座位和美化环境的花卉。

建屋发展局发文告宣布已确定兀兰、大巴窑和白沙三镇的翻新计划，并于本月为居民举办翻新计划展说明细节，邀请居民提供反馈。

兀兰居民可率先于本月16日在兀兰中心了解该地区的翻新计划，大巴窑展览本月22日起开始于建屋局中心展出。白沙居民则可以从本月29日起，在巴西立地铁站和巴士转换站附近的市镇中心，了解翻新计划。各翻新计划展为期两周。

政府去年在“再创我们的家园”（Remaking Our Heartland）计划下，启动兀兰、大巴窑和白沙的大型翻新工程，翻修和增添新设施，为这三个市镇注入新活力。

建屋局在规划初期举办小组讨论，了解居民的需求和建议，并将他们的想法融入翻新计划中。2015年举办的11场小组讨论共吸引共400名居民和社区利益攸关者参与。

建屋局说，建屋局根据居民提出的意见，调整了各市镇的翻新计划。“最终翻新计划将各市镇的环境和具体需求纳入考量，以突显各市镇的身份。”

突出各市镇的独特身份，是这项大型翻新工程的重点之一。以兀兰为例，兀兰海滨（Woodlands Waterfront）是北部居民最喜欢休闲场所之一，因此“再创我们的家园”翻新工程将为兀兰海滨增添更多花卉和遮阴处，为居民营造更舒适美观的休闲环境。

建屋局也指出，白沙公园与海滩在小组讨论中，被白沙居民点名为该市镇最具代表性的公共空间之一，因此也是此次翻新工程的主要对象。公园与海滩未来将增添更多适合一家大小活动交流的空间。

除了强化各市镇特色，翻新计划也会改善脚踏车道，方便居民骑车穿梭市镇，以及增加社区公共空间。

兀兰和白沙的新一代市镇广场可用于举办大型活动，海军部地铁站附近也将兴建集合海军部村庄、邻里中心和民众俱乐部等设施的一站式“社区聚集处”（Community Nexus），促进居民间的接触与交流。

兀兰翻新计划展

日期：4月16日至30日

地点：兀兰中心（兀兰地铁站旁）

大巴窑翻新计划展

日期：4月22日至5月7日

地点：建屋局中心（HDB Hub Atrium）

白沙翻新计划展

日期：4月29日至5月14日

地点：白沙市镇中心（巴西立地铁站和巴士转换站旁）

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