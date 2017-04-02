马西岭巷或兴建新24小时超市

（联合早报网讯）随着旧兀兰中心展开重新发展的工程，马西岭巷或兴建新的24小时营业的超级市场，以满足居民需求。

国会议长哈莉玛星期天上午在马西岭区内活动受访时透露，已与建屋发展局讨论能否在马西岭巷（Marsiling Lane）第19座组屋旁的草场上，兴建新超市取代须即将停止营业、位于旧兀兰中心的超市。哈莉玛是负责马西岭区基层事务的马西岭—油池集选区议员。

移民与关卡局和新加坡土地管理局上周四（3月30日）宣布，位于现在兀兰关卡以东的两个私人地段，即兀兰中心路268号和270号将被征用。这两个地段目前分别建有兀兰岭（Woodlands Point）购物中心和一座旧戏院。同一邻里的第1A座至6A座的组屋、小贩中心和商铺，已在2012年获选进行选择性整体重建计划（SERS），搬迁期限是今年6月。

媒体也询问有关回教导师纳拉莫哈默（Nalla Mohamed Abdul Jameel）之前涉嫌发表冒犯言论一事。来自印度的纳拉莫哈默上周五主动向来自不同宗教团体的宗教领袖道歉，并强调其额外祷告内容不取自《可兰经》。

哈莉玛说：“我认为他努力地去做出道歉是很好很重要的，而最重要的是他意识到自己犯了错。他可能之前没有意识到新加坡社会是多元种族和多元宗教的，而这是非常重要的。他也可能意识到自己取自印度家乡的额外祷告内容并不适用于我国。所以我认为这是正面的做法，我们应该考虑到这点。”

哈莉玛星期天上午也为重新翻新，并由马西岭第一区居民委员会“领养”管理的地下道主持推介仪式。这相信也是本地首条由居民组织“领养”管理的公用地下道。

居委会义工与居民将负责管理地下道墙壁漆上的宣导字样和壁画，以及确保地下道的清洁卫生。义工也会不时展开宣导活动，教育脚踏车骑士安全骑车的行为。

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