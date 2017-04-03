约88万户组屋家庭 本月将获水电费回扣

（联合早报网讯）约88万户住组屋的新加坡公民家庭，本月将获得45元至65元的水电费回扣。

财政部发文告说，住一房式或二房式组屋的家庭，将获得65元水电费回扣（GST Voucher-U-Save）。

政府每个财政年分四个季度（7月、10月、隔年1月和4月）给住组屋的新加坡公民家庭水电费回扣。住一房或二房式组屋的家庭，一年总共将获260元水电费回扣，可直接用来抵消每户家庭三四个月的水电费。

住三房或四房式组屋的家庭，本月将分别获得60元和55元的水电费回扣，一年下来平均能抵消一两个月的水电费。

五房式组屋和公寓式或多代同堂组屋的居民，本月能分别获得50元和45元的回扣。

不过，拥有超过一个房地产的组屋家庭，不享有回扣。

财政部全年派发的水电费回扣总计1亿9000万元，这笔回扣是消费税补助券（GST Voucher）的一部分，其他两个部分为现金和保健储蓄填补。

欲知更多详情，公众可拨电66717117向新能源服务公司（SP Services）查询，或发电邮到customersupport@spgroup.com.sg，也可上www.gstvoucher.gov.sg网站了解详情。

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