圣淘沙大桥前汽车隧道27日通车

（联合早报网讯）在圣淘沙岛出入口前建造的汽车隧道将在本月27日（星期四）上午10时通车，让通往东海岸公园大道或亚逸拉惹快速公路的驾车者可避开路面上两个繁忙的交界处，缩短约一半的车程时间。

由于新的汽车隧道建于东北线地铁隧道和西海岸大路（West Coast Highway）高架桥的地基毗邻，隧道不能挖得太深，因此新设施只允许不超过3.5米高的车辆使用。

由于受到高度限制影响及考虑到防火安全，只有汽车才能使用新的隧道，一般电单车原本就不允许入岛。

陆路交通管理局今早发布文告说，巴士和货车可继续使用现有的地面道路通往直落布兰雅路。陆交局将设置高度限制闸门和警告牌，禁止巴士和货车进入新的汽车隧道。

全长约1.4公里的新隧道设有两条单向车道，它从怡丰城（Vivo City）和圣占姆士发电厂之间的路段开始往下延伸，过了直落布兰雅路后再分叉成两条隧道（各设一条车道），分别通往岌巴路（Keppel Road）和立达路下段（Lower Delta Road）。

陆交局是在2013年动工建造隧道和扩建附近道路，隧道工程原定2015年底完工，不过由于工程比预期复杂和艰巨，结果延迟一年建好。

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