公众可向消协通报从水价上涨中牟利行为

（联合早报网讯）贸工部认为现阶段没有必要设立新委员会，调查任何因水价上调而涉嫌从中牟取暴利的行为。

贸工部兼国家发展部政务部长许宝琨医生星期一在国会答复议员李美花（义顺集选区）和连荣华（荷兰—武吉知马集选区）的口头询问时指出，公众可通过不同管道，向有关当局通报涉嫌牟取暴利的行为。

这包括通过消费者协会的热线（6100-0315）、网站（www.case.org.sg）或CASESG应用，提供反馈。

消协也会继续留意价格涨幅，并针对所收到的反馈进行调查。

许宝琨指出，公众也可通过政府收集反馈的渠道，如民情联系组（REACH）提供这些反馈。

政府将在今年和明年的7月，分两次把水价调高30％，也会从今年7月起，征收新生水耗水税，税额为新生水费的10％。

许宝琨指出，今年财政预算案宣布的水价、柴油税和碳税等针对性措施，预计对整体营业成本有适度的影响，但不同领域所受的影响不同。

他引述数据说，在多数服务业者的营业成本当中，水电费所占比率相对较低，平均低于1％。2016年的新加坡经济调查显示，服务领域当中，酒店业和饮食业的水电费所占成本最高，约达5％。

他也指出，电费目前每季都根据现行市价进行调整，而这与全球油价挂钩。由于全球油价走低，我国电费过去三年整体下滑，目前的电费比2014年第二季低约16.9％。

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