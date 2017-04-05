车资方程式和机制检讨明年首季完成

（联合早报网讯）公共交通理事会已开始检讨地铁和巴士车资调整方程式和机制，预计会在明年首季前完成，以便从明年底的常年车资检讨行动时实行。

自2013年生效的车资调整方程式将在今年底到期。公交理事会今早宣布已启动对车资方程式和机制的检讨工作，并会根据三大职权范围（terms of reference）进行检讨。

这包括检讨现有车资方程式和机制的有效性，并考虑到公交行业的变化后提出改善建议。

此外，此次检讨的重点也会确保车资保持负担得起之余，也确保公交系统维持财务上可行。

公交理事会将征询主要利益相关者的意见，并会确保这些意见获得充分反映。理事会下来会广泛征询乘客、公交业者和交通专家的意见。

理事会主席马格纳斯（Richard Magnus）透过博文指出，自现有车资方程式在2013年实行以来，我国的公交系统出现了显著变化和发展，这包括政府接手巴士和地铁资产的拥有权，并规定业者遵循更严格的服务要求。

他指出，这些改变提升了服务素质，巴士较不拥挤，乘客量也不断增加；地铁的可靠性也提高，列车延误超过5分钟的事故有所减少，从2011年平均每行驶5万8000公里发生一起事故，提高到去年每17万4000公里一起。

未来五年，政府预计为公共巴士服务提供近40亿元的补贴，也预计将投入40亿元在提升地铁服务上。这还不包括未来投入新公交基础建设的约200亿元。

马格纳斯说，新的车资方程式和机制得反映营运成本的变化。“改善服务是有额外成本的，这得由乘客、纳税人和公交业者公平分担。”

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