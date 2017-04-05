公积金局将从885名新生儿保健储蓄户头索回170万元多支付的保健储蓄补助

（联合早报网讯）去年3月至今年1月之间，885名出生后取得新加坡公民权的新生儿，在各自保健储蓄户头多获得介于1000元至3000元的保健储蓄补助，公积金局本月内将从这些户头索回约170万元金额。

公积金局今天发出文告对受影响的家庭致歉，并解释上述情况是处理程序出现误差所导致。

上述受影响的婴儿在出生时并非新加坡公民，他们有的不符合资格获得新生儿保健储蓄补助金（Medisave Grant for Newborns）；有的应该由公积金按他们何时成为公民，按比例（pro-rated）发放补助金。孩童须在两岁前成为本地公民，才符合资格获得补助。

公积金局表示，当局已纠正发放新生儿保健储蓄补助金的有关程序，而且也对各项工作程序进行详尽的检讨，并通过落实相关措施，加强今后支付这项补助金的准确度。

公积金局会给受影响婴儿的家长发出电邮通知。

受影响家庭如果有疑问，可在周一至周五（上午8时至下午5时30分）拨电1800 227 1188，向公积金查询。

新生儿保健储蓄补助金是在2012年8月26日推出，补助金额从前年1月起，从原本3000元增至目前的4000元。这项补助金是结婚生育配套的一部分，用意是协助家长抵消孩子医疗费，包括协助支付终身健保保费、注射疫苗及住院和门诊费用等。

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