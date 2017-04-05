尚穆根认为发表冒犯言论回教导师有诚意悔过

（联合早报网讯）

内政部长兼律政部长尚穆根认为，因发表冒犯言论而被罚款的回教导师对自己所为感到懊悔。尚穆根与回教导师会面时，表示感受到他的诚意。

尚穆根星期三上午在巴亚维回教堂（Ba’alwi Mosque）回教导师哈比哈山（Imam Habib Hassan）的邀请下，到巴亚维回教堂共进早餐。

在场人士除了本周一在认罪后被罚款的回教导师纳拉莫哈默（Nalla Mohamed Abdul Jameel，46岁），也包括印裔回教徒联合会和詹美回教堂（Jamae Chulia Mosque）的领袖。

内政部在答复媒体询问时引述尚穆根的话说，纳拉莫哈默对于自己所为感到懊悔，之前也到滑铁卢街犹太教堂，向其他宗教领袖，包括犹太长老拉比莫迪凯·阿贝热尔（Rabbi Mordechai Abergel）道歉。尚穆根认为，纳拉莫哈默的行为展现“真切的诚意和勇气”。

尚穆根也指出，尽管有必要对纳拉莫哈默采取行动，但就如内政部在星期一发表的文告所说，对他采取的行动是带有一些遗憾的。内政部当时在文告中指出，虽然纳拉莫哈默的祷告并非蓄意恶毒，而且他过去七年在詹美回教堂担任首席导师时一直勤奋地耕耘，除了满足信众的需求，也与其他宗教有联系。但他终究做错了，因此内政部必须对他采取行动。

尚穆根决定接受哈比哈山的邀请，与纳拉莫哈默会面并共进早餐。尚穆根认为与纳拉莫哈默会面，向他表示感受到他展现的诚意会是一件好事。

来自印度的纳拉莫哈默今年1月6日下午1时40分在詹美回教堂主持祷告时，以阿拉伯语念出“求神帮我们对付基督徒和犹太人”的冒犯性句子。他本周一面对一项控状，指他的行为损害不同宗教之间的和谐，可能扰乱公众安宁。他承认罪行后，法官考虑到他已认错，判他罚款4000元。内政部在他认罪后，发表文告指他将被遣送回印度。

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