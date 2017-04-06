南苏门答腊今年不会出现林火和烟霾

印尼南苏门答腊省省长保证，南苏门答腊今年将不会出现林火。这也意味着，该省份将不会出现烟霾情况。

新加坡国际事务学会（Singapore Institute of International Affairs，简称SIIA）今早举办第四届“可持续世界资源新加坡对话会”（Singapore Dialogue on Sustainable World Resources），邀来约300名业内人士探讨本区域资源管理的相关课题。

除了南苏门答腊今年不会出现林火，印尼南苏门答腊省省长亚力克斯（Alex Noerdin）在上述对话会场边接受记者访问时也保证，不仅是今年，明年和后年都不会有烟霾。

他表示，南苏门答腊、苏门答腊其他省份和加里曼丹其他省份2015年的火势很大，损失惨重，森林和泥炭地（peatland）都遭到破坏。

但他说，南苏门答腊去年没有林火，这已经获得证明。他也说，南苏门答腊今年会加强力度确保林火和烟霾状况不会重演。

环境及水源部长马善高也在致辞时表示，过去一年，印尼在抑制热点（hotspot) 方面采取了正面的行动。

和2015年的几千个热点相比，2016年的热点数量降至稍微超过100个。

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