蔡天宝与博林加入总统顾问理事会

（联合早报网讯）新加坡宪法修正后，总统顾问理事会扩大。新增两名成员是宗乡会馆联合总会会长蔡天宝以及新加坡银行首席执行长博林。

总统顾问理事会三名理事星期四下午在最高法院上诉庭法官赵锡燊的见证下，在总统府向陈庆炎总统宣誓就职。

宣誓的包括前部长、星桥腾飞集团高级国际顾问林子安和新加坡航空公司前主席、全国雇主联合会前会长李庆言。他们之前都是总统顾问理事会的候补理事。

和美置地主席兼总裁蔡天宝则宣誓成为理事会候补理事。另一名新候补理事、新加坡银行首席执行长博林（Bahren Shaari）将在下周四（13日）宣誓。

这四名理事的任期从本月1日起生效。林子安与蔡天宝由总统直接委任，而李庆言和博林由李显龙总理提名后，由总统委任。

国会去年11月通过新加坡宪法（修正）法案后，总统顾问理事会扩大，理事人数从六人增至八人，权限也将扩大：总统针对财政事务和公共要职任命做决定前，须征询理事会意见。

理事会现任主席是新加坡交易所前主席比莱（J Y Pillay），其他理事包括淡马锡控股主席丹那巴南、退休高庭法官吴允燊、职总平价合作社主席陈育宠、滨海艺术中心主席李子扬和德勤会计事务所前高级合伙人布奥（Po’ad Bin Shaik Abu Bakar Mattar）。

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