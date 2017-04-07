城市丰收案：康希的刑期由八年监禁减至三年半

康希的刑期由八年监禁，减至三年半。高庭认同国家法院的裁决，康希是六名被告中罪责最重，指示其他被告尤其是周英汉干下罪行。

教会前投资经理周英汉（56岁）的六年监禁改为入狱3年4个月。

二把手陈一平牧师（44岁）的五年半监禁，改为3年2个月。

黄玉音5年监禁改为入狱2年6个月。

时任管委会成员的林岭恒（49岁）的三年监禁改为1年6个月。

前财务经理陈绍云（41岁）的刑期由21个月减轻至7个月。

康希、林岭恒、陈一平和黄玉音要求展期两周服刑，以过复活节。

前财务经理陈绍云则要求两个月展期服刑。

周英汉则要求两周考虑是否要把案件提交最高法院上诉庭。

六名被告神情自若。判词304页长。

前年，国家法院经过横跨两年半的审讯后裁定，康希（52岁）、陈一平牧师（44岁）、基金经理周英汉（56岁）、流行乐传教计划的执行员黄玉音（40岁）及时任管委会成员的林岭恒（49岁），在2007年至2009年通过教会投资两家公司的债券，失信2400万元的建堂基金，并把钱用来给康希的妻子何耀珊（46岁）制作专辑。

陈一平、周英汉、黄玉音及时任教会财务经理的陈绍云（41岁）也被裁定，为了掩饰罪行再挪用2660万元公款以制造债券被赎回的假象，并在过程中做假账欺骗审计师。

国家法院基于康希是这起本地最大善款失信案的主导者，判他八年监禁，其他被告的刑期则介于21个月和六年之间。

辩方针对罪名成立和刑罚提出上诉；控方也就刑罚提出上诉，要求高庭加重六名被告的刑期至五年和12年之间，其中促请法官判康希、陈一平、周英汉和黄玉音各入狱11年至12年。

由赵锡燊法官、吴必理法官和陈成安法官组成的三司，去年9月在为期五天的上诉中，表明案件的关键是有关债券是否为真实的投资，以及被告是否有不诚实的意图。

此外，法官也斟酌被告被裁定罪名成立的失信法律条文是否恰当。倘若他们并非基于业务关系而借机挪用公款，康希等人或可减刑。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅