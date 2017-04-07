城市丰收教会：对上诉裁决“深感难过”

（联合早报网讯）城市丰收上诉案今早宣判，教会牧师康希等六名被告仍定失信罪成，但刑期都减少。城市丰收事后发表声明，指教会对高庭的上诉裁决“深感难过”，但却为六人能或减刑而“感谢上帝”。

高庭今早以二对一减轻城市丰收康希和五名副手的严重失信罪名。

康希（52岁）的刑期由八年监禁，减至三年半；教会前投资经理周英汉（56岁）的六年监禁改为入狱3年4个月；二把手陈一平牧师（44岁）的五年半监禁，改为3年2个月；前财务经理黄玉音5年监禁改为入狱2年6个月；时任管委会成员的林岭恒（49岁）的三年监禁改为1年6个月；前财务经理陈绍云（41岁）的刑期由21个月减轻至7个月。

康希、陈一平、周英汉、黄玉音和林岭恒在2007年至2009年以教会认购两家公司总值2400万元的债券，用建堂基金为康希妻子何耀珊制作英语唱片，确实构成失信罪。陈一平、周英汉、黄玉音及陈绍云为了掩饰罪行，过后再挪用2660万元公款来制造债券被赎回的假象，并在过程中做假账欺骗审计师。

这整起事件于2010年曝光，城市丰收遭慈善机构总监及商业事务局调查。

城市丰收在今天的声明中说，这是教会的“七年旅途”，并感谢教友在这七年来不断的祈祷和坚定的信仰。

康希则在个人面簿发贴文说，高庭仍定罪成的裁决并不是他所期望的，但却为刑期得以减少而感到感激。

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