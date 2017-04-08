人协新计划提供家长更多社区支持

人民协会推出新社区计划，旨在为个别社区伙伴与家长提供交流平台，分享育儿和加强家庭凝聚力的信息，让更多年轻家长在育儿的路上获得政府与更多社区伙伴的支持。

名为“全家共享亲子乐”（Embracing Parenthood Movement）的社区计划将由各住宅区的家庭生活领袖、居民委员会和邻里委员会领导举办。

为了庆祝上述计划的推出，所有从去年和今年出世的宝宝都可以获得人民协会赠送的亲子乐乐礼包和人协百盛宝宝卡。

全国职工总会也将在未来四年投入2800万元，给所有从去年起至2019年出世的新加坡籍宝宝一年免费的职总英康康保双全计划（IncomeShield）保险。

上述社区计划的首场庆祝活动今早在碧山活跃邻里公园举行。

总理公署部长兼职总秘书长陈振声以及总理公署、外交部兼交通部高级政务部长杨莉明今早受邀出席了上述活动。

包括竹脚妇幼医院和好爸爸中心（Centre for Fathering）在内的社区伙伴都与在场家长分享育儿相关知识。

陈振声今早在活动场边受访时表示，希望通过这些活动让家长了解到整个社会会尽量地打造一个亲家庭的大环境给本地的年轻夫妇和父母，让他们在育儿过程中能觉得安心。

他说，政府在这方面今年会陆陆续续地推出其他的计划来照顾本地年轻夫妇，更好地来照顾他们的孩子。

“不过除了在物质方面的这些支持，更重要的是在其他非物质方面。。。。。。许多的年轻家庭来这里不只度过了一个美好的早上，更重要的是他们接触到其他的年轻夫妇，他们可以一起互相帮助，互相交换意见，分享心得。”

“全家共享亲自乐”活动最迟在今年底以前定期于各住宅区举行，让社区伙伴与更多家庭进行交流。

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