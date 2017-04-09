11邻里中心已完成翻新工程

（联合早报网讯）截至今年3月，已有11个邻里中心在“再创我们的家园”计划下共花费1900万元完成了翻新工程，另外十个邻里中心的翻新工程则仍在进行中，将陆续最迟在2019年完工。

建屋局于2011年宣布将在“再创我们的家园”（Remaking Our Heartland）计划下重新为东海岸、裕廊湖和后港这三个市镇或住宅区注入活力，将这些地方转换成具特色又温馨的家园。

根据建屋局发布的文告，建屋局共斥资4200万元翻新东海岸、裕廊湖和后港的21个邻里中心（neighbourhood centre），这包括1500家商店。

已完成翻新的11个邻里中心和将最迟在2019年完工的10个邻里中心将让区内超过80万名居民受惠。上述计划主要是为了加强邻里中心的特色、注入更多绿意，同时创造更多空间举办社区活动。

武吉巴督西购物中心（Bukit Batok West Shopping Centre）就是其中一个在上述计划下，于去年10月完成翻新工程的邻里中心。

该邻里中心于1985年建成，范围包括武吉巴督11街的第150至159座组屋，共有65家商店、食肆、超市和巴刹，服务区内的约2万7000名居民。

该邻里中心社区亭子面积约280平方公尺，在历经翻新后成为本地首个种满空中绿意的邻里中心社区亭子，有助于降低亭子内的环境温度。亭子同时具有储存雨水的系统，系统能自动为亭子植物进行灌溉。

为响应居民反馈，武吉巴督西购物中心范围内设立草药园，面积约150平方公尺，栽种超过30个品种的草药。

除了东海岸、裕廊湖和后港个别邻里中心的进展，建屋局也透露，兀兰、大巴窑和白沙这三个市镇将在“再创我们的家园“计划下”建造共14个邻里中心，当中包括翻新约670家商店，让超过50万名居民受惠，相关详情将在本月第三和第四周公布。

上述三个市镇都会个别举办展览，邀请居民前来参观，并给予反馈。

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