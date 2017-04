【更新】SMRT发推文表示,地铁服务已恢复正常。

东西线勿洛地铁站的月台屏蔽门出现故障,从武吉士到丹那美拉站的地铁服务,乘车时间延长15分钟。

[EWL]UPDATE:Pls add 15 mins travel time from #Bugis to #TanahMerah,due to a door fault at #Bedok. Train svc is still available