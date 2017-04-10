旅游局推出 “虚拟地头蛇”介绍牛车水好去处

（联合早报网讯）如果你走出牛车水地铁站宝塔街出口处，听到有人吹口哨，企图吸引你注意，无需感到疑惑或惊讶，那其实是“人力车夫阿财”想跟你介绍牛车水哪里好吃又好玩。

“阿财”是新加坡旅游局新推出的“牛车水奇趣游”（Chinatown Comes Alive）计划下，其中一个户外互动装置屏幕中的虚构人物。访客通过互动触屏和他“交流”，“阿财”将根据所输入的选项，建议一个配合个人喜好的景点或小吃店，还会顺道分享一些牛车水历史点滴。互动装置也会立即印出一张附有地图的卡片，为你指引方向。

“阿财”以及他的两个“朋友”——史密斯街（Smith Street）的“小贩阿福”，以及佛牙寺附近的“红头巾阿玉”，都是试验计划下的“牛车水地头蛇”。旅游局希望以这个趣味互动方式，鼓励人们探索一般旅客较少涉足的景点或美食去处，进一步挖掘牛车水丰富历史，以及较鲜为人知的一面。

旅游局与牛车水商联会和牛车水美食街等伙伴合作，为互动装置设置了15个独特景点或美食介绍，其中包括娘惹瓷砖展览馆（Peranakan Tile Gallery）、音乐盒博物馆、早安南洋咖啡店、牛车水原貌馆，以及草根书室等。

试验计划为期半年，该局会评估三个互动装置的使用率，以及访客与装置互动的时间，以进一步提升访客的使用体验。如果成效良好，该局日后也会考虑在本地别的旅游区推出这类互动装置。

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