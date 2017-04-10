外交部谴责埃及恐袭事件

（联合早报网讯）新加坡强烈谴责在埃及接连发生的两起恐怖袭击事件，并对在事件中丧失亲属者致以最深切的慰问，并祝愿伤者早日康复。

我国外交部星期一发文告指出，目前没有任何事先登记的新加坡人，处在事发的北部城市坦塔（Tanta）以及海滨城市亚历山大（Alexandria），至今也没有任何新加坡人在事件中受伤，或受影响的报告。

外交部指，恐袭事件造成人命伤亡，也令多人蒙受苦难，必须把干案的人绳之以法。

外交部说，新加坡声援支持埃及反恐，也在这个艰难的时期与埃及人民同在。

埃及昨天接连发生两起科普特（Coptic）东正教堂爆炸事件，夺走至少43人的性命，百多人受伤。极端组织伊斯兰国宣称对这两起教堂爆炸事件负责。事件发生于棕枝主日（Palm Sunday），棕枝主日也称“主进圣城节”，是耶稣受难节及复活节前重要的节日。

外交部呼吁人在埃及的国人密切留意当地新闻报道，并听从当地官方机构的建议，也应向亲友报平安并同他们保持联系。

外交部指出，需要紧急领事援助者可联系新加坡驻开罗大使馆，或拨打外交部24小时热线+65 63798800或+65 63798855。外交部电邮是mfa_duty_officer@mfa.gov.sg

我国驻开罗大使馆联系是+20 2 3749 0468、+20 2 3749 5045，或+20 109 8064 130，电邮是singemb_cai@mfa.sg。

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