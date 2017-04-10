控方要将案件提交最高法院上诉庭 城市丰收牧师副手失信案没完结

控方以涉及公众利益的法律问题为由，把上诉已有裁决的城市丰收教会牧师康希和副手失信案，提交最高法院上诉庭。这意味了马拉松案件未完结。

控方星期一发文告说，它在研究高庭304页判词后，决定提出刑事动议，把康希和五名副手失信城市丰收教会公款的案件，交由最高法院上诉庭判断。它说，控方认为高庭裁决衍生出法律问题，包括受托财物的公司董事或机构的管理层人员，是否符合刑事法典第409节条文中的“代理”定义。

随着控方进一步的法律行动，这起在2013年5月开审的案件没尘埃落定。然而，最高法院上诉庭的决定，将是这起马拉松审讯的终极篇。

高庭三司上周以二对一的裁决，减轻康希和副手的严重失信罪名（第409节条文）及刑罚。康希等六人被改判一般失信罪（第406节条文），刑期则由原本的21个月至八年，减为七个月至三年半。康希为被告之首，罪行最重，刑罚也最重。

康希（52岁）、二把手陈一平牧师（44岁）、教会前投资经理周英汉（56岁）、传教计划执行员黄玉音（40岁）及时任管委会成员的林岭恒（49岁），在2007年至2009年以教会认购两家公司总值2400万元的债券为幌子，挪用建堂基金为康希妻子何耀珊制作英语唱片。

陈一平、周英汉、黄玉音及前财务经理陈绍云（41岁）为了掩饰罪行，再挪用2660万元公款来制造债券被赎回的假象，并在过程中做假账欺骗审计师。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅