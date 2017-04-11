政府与幼教领域合作 推出两计划吸引和挽留幼教人才

劳动力发展局与两个幼教领域机构合作推出两项新计划，从提升幼教业者人力管理和领导能力及加深求职者对该领域了解这两方面着手，协助幼儿保育和教育领域业者应对人才需求日益增加所带来的挑战。

人力部政务部长张思乐今午在幼儿保育和教育领导能力与人力资源研讨会上致辞时进一步分享了上述两项新计划的细节。

在人力资源管理和领导实力方面，劳发局与幼儿培育与培训服务协会及该领域业者进行咨询后，制定了一套建立在渐进式人力资源作业方式（Progressive Human Resource Practices）基础上的计划。

张思乐说，上述计划旨在协助100名幼教业者提升自家的人力资源管理和领导能力，加强这些业者在吸引和保留人才方面的竞争力。目前，已有22名业者加入上述新计划。

另一方面，劳发局也与新加坡幼儿教师学会联合制定了技能创前程职业顾问计划（SkillsFuture Career Advisors Programme）。

这能让有兴趣加入幼教领域的人在入行之前，透过业内人士的分享多了解该领域的运作方式。

目前，已有24名业内人士加入该计划成为职业顾问，有望于能在今年举办十场分享会，估计能让400名有兴趣加入幼教业的求职者受益。

本地需要多4000名包括学前教育教师、照顾和教育婴儿的专才等幼儿专业人士，来应付本地目前至2020年对该领域的人力需求。

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