我国全面推行远程视讯医疗咨询

我国首次推行涵盖全国的智能医疗远程视讯咨询服务。接受特定医疗护理的病患无需舟车劳顿到医院或综合诊疗所，在家中就能进行复诊和治疗。

卫生部控股属下的综合保健信息系统公司（Integrated Health Information Systems，简称IHiS）星期三宣布这项新措施时指出，目前提供这项远程视讯医疗咨询（Video Consultation）服务的包括竹脚妇幼医院、心理卫生学院、新加坡中央医院和陈笃生医院。

新加坡国立大学医院和新加坡国立大学癌症中心（National University Cancer Institute, Singapore，简称NCIS）到了今年6月也会提供这项服务。其他公共医院也将陆续推出服务。

IHiS是本地医疗护理领域，负责推动智慧国计划的科技机构。

以竹脚妇幼医院为例，儿科湿疹（eczema）的药剂咨询、儿科居家护理服务、哺乳咨询和语言治疗（speech therapy）都是可运用远程视讯科技的医疗护理服务。

IHiS总裁兼卫生部首席资讯官连水木指出，这是三项要推展至全国的远程医疗方案的第一项，而这些方案将有助于支持卫生部有意把医疗护理从医院带入社区的方针。

他也说，对于那些行动不便，或已经出院的病患而言，新科技把护理带入他们的家中，让他们能继续在家中休养，也能减少看护者需要请假，陪同去复诊的必要。

IHiS首席临床咨询总监兼卫生部首席医学咨询总监刘清伟副教授指出，新科技平台专为医疗护理用途而设计，利用高素质的视像和音频功能，为病患提供更准确的诊断，也能让跨领域的护理人员进行多方视讯会议。

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