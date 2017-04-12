标新局和贪污调查局合作推出反贪污管理系统标准

（联合早报网讯）贪污调查局与标新局合作推出反贪污管理系统标准，以协助本地企业建立制定、落实、维持和加强防贪污合格计划。

标准ISO 37001反贪污管理系统是一套自愿性标准，由标新局（SPRING Singapore）和贪污调查局联合制定，根据获得国际认可的标准制定，并确保符合反贪污相关法令。

标新局助理局长蔡秀菊受访时说，“许多本地企业走向国际以进一步拓展规模，它们在不同国家将面对不同的反贪污法律……新推出的这套反贪污管理系统标准可帮助企业预先准备，减少企业在海外的贪污风险，同时遵守外国的反贪污标准。”

标新局和贪污调查局今天发出的联合文告中提及，这套标准可让企业参照国际标准和措施，检测自己的监管程序，这将加强本地企业在国际市场的竞争力，以及提升消费者对本地企业的产品和服务的信任和信心。

这份要求准则可在新加坡标准网站购得，售价为61元1角，网址是www.singaporestandardseshop.sg。

此外，标新局也携手新加坡认可理事会（Singapore Accreditation Council）以及利益攸关者，合作制定认证计划，让经认证可提供ISO 37001证书服务的机构加入，预计在今年底之前推出。

贪污调查局局长黄宏冠指出，随着营业环境越趋复杂，加上贪污案件多为跨国性质，采用这套新标准可协助新加坡企业应对贿赂问题。他说：“我们每个人都有责任，让新加坡成为成为零贪污的国家，因此新加坡能继续吸引商业和投资活动。”

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅