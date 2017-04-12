黄循财：组屋满足居住需求 也提供退休保障

（联合早报网讯）虽然组屋只有99年屋契，但由于政府提供购屋津贴，加上年长者可进行套现，组屋不仅能满足居住需求，也能提供退休后的保障。

国家发展部长黄循财今天在个人面簿留言，再次针对组屋作为租赁地契（leasehold）房地产的课题发表上述看法。

他认为，组屋虽只有99年屋契，但“只要你提前规划，做谨慎的购屋选择，组屋会有不错的资产价值”。

黄循财指出，新加坡夫妇在首次购买组屋时，无论是预购组屋还是转售组屋，都可享受高额津贴。例如一对家庭月入5000元的30岁夫妻，在兀兰购买转售单位，最多可获得7万5000元津贴，买到一间屋契大约90年的组屋。

35年后，这对夫妇年满65岁，他们的组屋还有约55年剩余屋契。黄循财说，届时他们的组屋依然是一份资产，可通过大屋换小屋或屋契回购计划实现套现，获得一份退休后的收入。

他举例，住在兀兰四房式组屋（剩余55年屋契）的年长夫妇，目前可出售这个单位换成二房式灵活单位，享有2万元乐龄安居花红现金津贴，他们也能从换屋套现中得到约10万元现金，以及每月多500元公积金入息。

黄循财说：“租赁地契组屋不仅是很好的住屋，也是未来退休需求的保障。这是我们已取得的成效，也是未来需要继续确保的一点。”

黄循财上个月曾发博文提醒，当组屋剩余屋契越来越短，尤其到屋契末端时，组屋价格也会相应下跌，因此买家在购买屋契偏短的组屋时应谨慎，不能认定所有旧组屋都会自动获选加入选择性整体重建计划（简称SERS）。

这篇博文引发热议，一些人认为这是及时的提醒，让买家在购买屋龄较高的转售组屋时三思而后行；也有人担忧旧组屋可能随着时间贬值，最终价值归零，意味着组屋不再是国人的资产。

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