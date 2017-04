旅游局与华特迪士尼展开三年合作

新加坡旅游局与国际知名的华特迪士尼(Walt Disney)东南亚公司宣布展开为期三年的合作,把老少咸宜的《星际大战》和迪斯尼动画等主题活动和经典人物带到新加坡。

贸工部长(工业)易华仁今早在常年旅游业大会宣布上述消息时说,这项与迪士尼的合作,将让新加坡举办世界级娱乐活动,成为东南亚及其他地方的旅客主要休闲景点。

这是华特迪士尼东南亚公司首次与一个国家的旅游机构合作,为本地人和外国旅客带来迪士尼主题的娱乐活动。

率先登场的是《星际大战》(Star Wars),明年则轮到漫威(Marvel)漫画英雄系列,后年是迪斯尼动画/皮克斯(Pixar)主题的活动。

为庆祝《星际大战》今年推出40周年,滨海湾花园将在下月4日至6日,举办一连三天的《星际大战节》(STAR WARS DAY:MAY THE 4TH BE WITH YOU Festival)。

除了这项活动,下半年也会有其他以《星际大战》为主题的活动,详情日后公布。

旅游局局长杨汉忠说:“我们与迪士尼的合作,也将为本地活动策划公司和中小企业提供很多商机,扩展它们的业务,及提升它们举办世界级品牌娱乐活动的能力。”

