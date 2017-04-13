乌节路探讨逐步减少车道扩大步行街

乌节路将在近期增设更多易于行人步行及举办街头活动的设施，包括动用现有国有土地、以及考虑逐步减少车道来扩大购物步行街。

长远而言，则是探讨全面禁止车辆，让购物者可在无车的乌节路上轻松漫步及自由进行各种活动。

贸工部长（工业）易华仁今早在常年旅游业大会透露上述消息时说，政府机构将同乌节路利益相关者紧密合作，进一步发展这些点子，并评估有关计划的成本和效益。

易华仁也是未来经济委员会联合主席。他指出，随着消费者喜好改变及零售潮流演变，乌节路也须改变，以保持吸引力。

旅游局局长杨汉忠透露，当局正研究收回乌节路一条车道，以扩建现有的人行道。此外，也准备在其中一个十字路口试验让行人可交叉过马路。

除了更新乌节路的街景，旅游局也将同标新局和裕廊集团（JTC）携手在经禧路与乌节路交界处的乌节格林（Orchard Green）开设“设计孵化室”（Design Incubator）。

这个明年底前落成的新设施，将成为培育本地设计人才及展示本土设计的平台。它将由本地WOHA建筑设计事务所操刀设计，本地多品牌设计店Naiise则负责管理零售展馆。

易华仁呼吁私人企业界与政府紧密合作，共同开发新的旅游产品，为访客带来独特及与众不同的体验，也通过提高生产力及推行创意点子等，加强旅游业的竞争力。

他指出，旅游业在去年表现良好，是我国经济其中一个“亮点”，到访的外国旅客比前年增加7.7％，创下1640万人次的最高记录；旅游收益也增加13.9％，达248亿元。

由于全球环境更加波动，区域竞争加剧，今年的到访旅客人数预计最多增加2％，旅游收益则预计增加1％至4％。

截至今年2月，新加坡接待的外国旅客共计280万人次，比去年同期增加了3.4％。

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