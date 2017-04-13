（联合早报网讯）内政团队节将在下月3日至7日间举行。公众今年可在活动上乘坐警察海岸卫队和民防部队的海上船只，体验内政团队的日常工作。

两年一度的内政团队节今年将在新加坡室内体育馆举行。为配合国民服役50周年（NS50），内政团队将首次举办内政团队节的庆祝表演，并在电视上现场直播，让公众通过精彩演出，了解内政团队所面对的挑战。

新加坡体育城户外也会设置免费展区，以加深公众对内政团队的认识，并了解如何和内政团队携手保卫新加坡。

公众可上网www.htfest2017.sg了解更多活动详情。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅