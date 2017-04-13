雅国：培养创建文化推动我国数码化

要真正受惠于科技，就得懂得用创意的方式去善用科技解决问题。政府新计划将鼓励大人小孩亲自动手做出新发明，以期培养国人的创新制造文化。

在这个“数码创客”（Digital Maker）计划下，国人可利用简单、开放式的科技，自己制作设备器材等。

例如，新民中学的学生就利用英国开发的口袋微型电脑Micro:bit，制造可找寻迷失物件的追踪器。这个追踪器装置的Micro:bit，可以凭其他物件同样装置的Micro:bit“找到彼此”。

通讯及新闻部长雅国博士星期四在通讯及新闻部工作计划研讨会上说，资讯通信媒体发展局（IMDA）也会与人民协会、新加坡科学馆和非盈利组织“好爸爸中心”（Centre for Fathering）合作，在社区推广数码创客计划。

政府也会提供种子资本，给那些产品有商业化潜力的本地公司，进一步推动本地业者开发这类产品。

政府也会加大力度，协助弱势群体和残障人士跟得上数码化社会的脚步，也有意通过由国人构想的计划，提升国人的数码通识（digital literacy）能力，让他们在信息爆炸，而假新闻四起的网络世界里，懂得如何辨识假新闻、应对网络霸凌事件、维护个人和资料安全，以及在上网时保持正面优良的行为。

雅国也宣布，通讯及新闻部将成立“数码能力促进组”（digital readiness programme office），统筹政府、个人和私人领域推动我国数码化的各项计划，并制定数码化社会的长期策略。

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